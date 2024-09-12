Російська авіація повідомила, що роботу двох аеропортів в Мурманській області обмежили. Раніше було відомо, що поряд із Оленьєю літали дрони, передає 24 Канал.

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Ввели план "Килим"

З 09:35 за московським часом на роботу двох аеропортів у Мурманській області – Мурманська та Апатит запроваджено тимчасові обмеження.

Попередньо, причиною може бути загроза атаки безпілотників. Там ввели план "Килим". Рейси затримують і на виліт, і на посадку.

У Мурманську 11 вересня неочікувано зупиняли роботу місцевого аеропорту. У мережі бідкались, що у регіоні буцімто була загроза атаки дронів.

Не варто забувати, що саме у Мурманській області також розташований воєнний аеродром Оленья. Там базуються літаки стратегічної авіації, з яких окупанти обстрілюють мирні міста та цивільне населення в Україні.