Из-за неизвестных дронов: в Швеции временно не работал самый большой аэропорт

Неизвестные беспилотники ночью 9 сентября заметили в Швеции. Из-за этого даже временно закрывали крупнейший аэропорт страны.

Собственно, стокгольмский аэропорт "Арланда" приостановил работу на определённое время из-за появления неизвестных дронов. Полиция начала расследование инцидента, о нем также знают вооруженные силы страны.

Смотрите также "К этому привело наше бездействие": глава МИД Литвы о российских дронах на территории НАТО

Временное закрытие аэропорта в Швеции

По сообщениям СМИ, управление гражданской авиации Швеции зафиксировало присутствие по меньшей мере четырех беспилотников возле аэропорта. Это привело к перенаправлению рейсов и временному прекращению авиасообщения.

Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью. Из соображений конфиденциальности расследования мы не хотим вдаваться в детали,

– заявил представитель правоохранительных органов Даниэль Викдаль.

После обнаружения дронов именно около 2 часов ночи было принято решение о закрытии аэропорта. Пять рейсов были перенаправлены в ближайшие аэропорты.

Уже в 03:30 работа "Арланды" была восстановлена, но обстоятельства инцидента до сих пор выясняются. В вооруженных силах Швеции подтвердили, что знают о ситуации, взаимодействуют с администрацией аэропорта.

Смотрите также От ракет и дронов: генерал армии сказал, какое оружие сможет защитить небо Украины

Вспомним, что ранее российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к коллективному ответу союзников на эту провокацию врага. Однако пока нет оснований предполагать, что дроны в Швеции как-то связаны с Россией.