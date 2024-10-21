Хотя бы один должен был бы работать, – Садовый о возможности открытия аэропорта во Львове

В прошлом году было много разговоров, что в Украине следовало бы открыть хотя бы один из аэропортов. Как вариант для открытия звучало аэропорт в городе Львов.

Мэр города Андрей Садовый в интервью "РБК-Украина" прокомментировал разговоры на эту тему. Он указал, что также видит целесообразным открытие по крайней мере одного аэропорта.

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Открытие аэропорта во Львове

Андрей Садовый указал, что есть вопрос безопасности государства, есть вопрос безопасности людей.

Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (тема открытия аэропорта – 24 Канал) обсуждается в экспертных средах. И я думаю, что когда будет принято решение, вы об этом первыми узнаете. Есть много аэропортов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать,

– отметил Садовый.

Конфликты с ТЦК во Львове

Также в разговоре городской голова Львова прокомментировал конфликты с участием работников ТЦК. Так, Садовый указал, что это связано с особенностями мобилизации. Он выразил мнение, что стоило бы увеличить финансовые стимулы для привлечения добровольцев в армию.

Он убежден: если привлечь к работе тех, кто прячется дома от ТЦК, то будет больше средств в бюджете. И их можно будет направить на выплаты тем, кто готов воевать, – например, выплатив им 500 тысяч.