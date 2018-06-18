Аэропорт "Борисполь" оштрафуют почти на 13 миллионов гривен

Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда признал законным решение Антимонопольного комитета Украины относительно начисления аэропорту "Борисполь" штрафа в сумме 12,8 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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30 мая Верховный Суд в составе коллегии Кассационного хозяйственного суда признал правомерность решения Антимонопольного комитета Украины от 24.01.2017 № 13-г по делу против аэропорта "Борисполь".

Верховный Суд признал недействительным решение Комитета в части пункта 7 в отношении обязательства ГП МА "Борисполь" разграничить свои счета на свою деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на оказание услуг наземного обслуживания, а в остальной части иска ГП МА "Борисполь" о признании недействительным решения Комитета отказано,

– говорится в сообщении.

По информации АМКУ, Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий ГП МА "Борисполь", установленных решением Комитета от 24.01.2017 № 13-р, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

Почему оштрафовали МА "Борисполь" "Борисполь" обвинили в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории аэропорта, а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" на почти 13 миллионов гривен.