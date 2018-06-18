Аеропорт "Бориспіль" оштрафують майже на 13 мільйонів гривень

Касаційний господарський суд Верховного Суду визнав законним рішення Антимонопольного комітету України щодо нарахування аеропорту "Бориспіль" штрафу у сумі 12,8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

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30 травня Верховний Суд у складі колегії Касаційного господарського суду визнав правомірність рішення Антимонопольного комітету України від 24.01.2017 № 13-р у справі проти аеропорту "Бориспіль".

Верховний Суд визнав недійсним рішення Комітету у частині пункту 7 щодо зобов’язання ДП МА "Бориспіль" розмежувати свої рахунки на свою діяльність щодо управління інфраструктурою та регуляторну діяльність, з одного боку, та рахунки на надання послуг з наземного обслуговування, а у решті позову ДП МА "Бориспіль" про визнання недійсним рішення Комітету відмовлено,

– йдеться у повідомлені.

За інформацією АМКУ, Верховний Суд остаточно підтвердив неправомірність дій ДП МА "Бориспіль", встановлених рішенням Комітету від 24.01.2017 № 13-р, як порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Чому оштрафують МА "Бориспіль"?

"Бориспіль" звинуватили у вчиненні дій, які могли призвести до обмеження конкуренції на ринках наземного обслуговування на території аеропорту, а також у встановленні плати за користування інфраструктурою аеропорту на необґрунтованому рівні.