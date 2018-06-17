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В Україну за 800 євро: двох африканців у "Борисполі" впіймали на хабарі

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16 червня громадянин Алжиру та громадянин Анголи намагалися потрапити на територію України
16 червня громадянин Алжиру та громадянин Анголи намагалися потрапити на територію України / фото з відкритих джерел

16 червня громадянин Алжиру та громадянин Анголи намагалися потрапити на територію України, запропонувавши прикордонникам гроші: 300 та 500 євро відповідно.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

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Іноземців було затримано військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону під час передачі 500 євро та 300 євро. Не маючи законних підстав, намагалися за неправомірну вигоду незаконно потрапити на територію України через пункт пропуску "Бориспіль",
– йдеться у повідомленні.

За фактом інциденту правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

хабар Держприкордонслужба іноземці
Іноземців піймали на передачі хабара

За інформацією Держприкордонслужби, загалом від початку року задокументовано 429 випадків, коли прикордонників намагалися підкупити. 

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Держприкордонслужба Хабар
Джерело: 24 канал
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