Аэропорт "Борисполь" снесет один из терминалов

Гендиректор аэропорта "Борисполь" заявил, что согласно Концепции развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "В", который сегодня простаивает. А на терминалах B и D будет создан один мега-терминал.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

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Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы трудно,

– отметил Рябикин.

"Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", – добавил он.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, что на территории, где сегодня расположены терминалы B и D, будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двусторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы.

А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.