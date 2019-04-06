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      Аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле закрыли для всех рейсов

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      Из аэропорта имени Ататюрка перенесли все рейсы
      Из аэропорта имени Ататюрка перенесли все рейсы / vestikavkaza.ru

      Все коммерческие и пассажирские рейсы, которые принимал международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, перенесли в новый аэропорт турецкого города.

      Аэропорт имени Ататюрка полностью прекратил свою работу в 2 часа 6 апреля, сообщили в пресс-службе генерального консульства Украины в Стамбуле.

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      Однако процесс переноса коммерческих авиарейсов в новый аэропорт "Стамбул" и составление нового расписания продлится до полуночи 7 апреля. Поэтому украинцам, планирующим поездки в этом промежутке, просят следить за изменениями в своих рейсах.

      "С целью избежания возможных логистических осложнений в период с 03:00 5 апреля до 24:00 7 апреля 2019 года всем путешествующим рекомендуется отслеживать информацию на веб-сайтах соответствующих авиалиний и контактировать с ними для получения актуальной информации о выполнении, отмене, переносе рейсов", — отметили в консульстве.

      Почему аэропорт им. Ататюрка закрыли для коммерческих и пассажирских рейсов? Потому что в Турции сейчас развивают новый международный аерпорт "Стамбул". А его, в свою очередь, построили из-за невозможности развития и расширения имеющихся аэропортов туристического города. Новый аэропорт Стамбула открыли 29 октября 2018 года. Он стал самым большим в мире и может принимать 90 миллионов пассажиров в год (по другим данным – 200 миллионов).

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      Теги: авиация Новости Турции
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