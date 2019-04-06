Аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі закрили для всіх рейсів

Всі комерційні та пасажирські рейси, які приймав міжнародний аеропорт імені Ататюрка у Стамбулі, перенесли у новий аеропорт турецького міста.

Аеропорт імені Ататюрка повністю припинив свою роботу о 2 годині 6 квітня, повідомили у прес-службі генерального консульства України в Стамбулі.

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Проте процес перенесення комерційних авіарейсів до нового аеропорту "Стамбул", відповідно і складання нового розкладу, триватиме до півночі 7 квітня. Тож українців, що планують подорожі у цьому проміжку, просять стежити за змінами у своїх рейсах.

"З метою уникнення можливих логістичних ускладнень в період з 03:00 5 квітня до 24:00 7 квітня 2019 року всім подорожуючим рекомендується відстежувати інформацію на веб-сайтах відповідних авіаліній і контактувати з ними для отримання актуальної інформації про виконання, скасування, перенесення рейсів", — зазначили у консульстві.

Чому аеропорт ім. Ататюрка закрили для комерційних і пасажирських рейсів? Бо у Туреччині нині розвивають новий міжнародний аерпорт "Стамбул". А його, у свою чергу, збудували через неможливість розвитку та розбудови наявних аеропортів туристичного міста. Новий аеропорт Стамбула відкрили 29 жовтня 2018-ого. Він став найбільшим у світі і може приймати 90 мільйонів пасажирів на рік (за іншими даними – 200 мільйонів).