У Туреччині відкриють найбільший у світі аеропорт: скільки людей він зможе прийняти

29 жовтня у турецькому Стамбулі збираються відкрити аеропорт, котрий зможе обслуговувати до 90 мільйонів пасажирів в рік.

Про це інформує The Independent.

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Зазначається, що аеропорт розпочне свою роботу із обмеженою кількістю рейсів, а вже до кінця року зможе запрацювати на повну потужність. Так, аеропорт зможе приймати до 90 мільйонів пасажирів щороку.



Найбільший аеропорт світу відкриють у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що новий аеропорт має стати найбільшим у світі.

Передбачається, що через 10 років летовище займатиме близько 7,5 гектарів, матиме 6 злітних смуг та зможе прийняти до 200 мільйонів туристів. Така заявка удвічі перевищує трафік дійсного найбільшого аеропорту світу – Хартсфілд-Джексон, який розташований в американській Атланті.



Найбільший аеропорт світу відкриють у Туреччині

Назву нового великого турецького аеропорту Ердоган має оголосити під час його відкриття.

Додамо, що під час будівництва споруди виникали чималі труднощі. Так, щонайменше 37 робітників загинули під час зведення аеропорту. Ширилися чутки про більшу кількість загиблих, яка йшла на сотні, проте турецька влада спростувала цю інформацію.