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      В Турции откроют крупнейший в мире аэропорт: сколько людей он сможет принять

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      В турецком Стамбуле откроют крупнейший аэропорт в мире
      В турецком Стамбуле откроют крупнейший аэропорт в мире / independent.co.uk

      29 октября в турецком Стамбуле собираются открыть аэропорт, который сможет обслуживать 90 миллионов пассажиров в год.

      Об этом информирует The Independent.

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      Отмечается, что аэропорт начнет свою работу с ограниченным количеством рейсов, а уже к концу года сможет заработать на полную мощность. Так, аэропорт сможет принимать до 90 миллионов пассажиров ежегодно.

      аеропорт Туреччина
      Крупнейший аэропорт мира откроют в Турции

      Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что новый аэропорт должен стать крупнейшим в мире.

      Предполагается, что через 10 лет аэродром будет занимать около 7,5 гектар, будет иметь 6 взлетных полос и сможет принять до 200 миллионов туристов. Такая заявка вдвое превышает трафик действительного крупнейшего аэропорта мира – Хартсфилд-Джексон, который расположен в американской Атланте.

      аеропорт
      Крупнейший аэропорт мира откроют в Турции

      Название нового крупного турецкого аэропорта Эрдоган должен объявить во время его открытия.

      Добавим, что во время строительства сооружения возникали немалые трудности. Так, по меньшей мере 37 рабочих погибли во время строительства аэропорта. Ходили слухи о большем количестве погибших, которое шло на сотни, однако турецкие власти опровергли эту информацию.

      Теги: авиация Рекорды Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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