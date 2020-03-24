11:13
24 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Аэропорт во Львове стал резервным на время запрета полетов: что это означает

      - Читати новину українською

      Кабмин определил Международный аэропорт "Львов" как резервный в случае, если будет невозможно принимать и отправлять самолеты в аэропорту "Борисполь".

      Об этом свидетельствует постановление правительства от 23 марта №228. Согласно документу, с 12:00 вторника, 24 марта,  до 3 апреля запрещено принимать и отправлять самолеты, перевозящие туристов.

      Важно МИД призывает вернуться в Украину до 27 марта

      Также запрещено принимать и отправлять самолеты, которые перевозят пассажиров, кроме перевозок, осуществляемых через аэропорт "Борисполь", либо в случае невозможности принятия и отправления – через аэропорт "Львов".

      "В случае необходимости удовлетворения государственных нужд, принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством", – говорится в постановлении Кабмина.

      23 марта правительство решило временно приостановить работу всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.

      що заборонено в карантин в Україні
      Запрета в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала

      Статистика заболевания и смертности от коронавируса в Украине:

      Новости о коронавирусе 23 марта: Шмыгаль против чрезвычайного положения, Британия на карантине
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости политики Кабинет Министров Украины Новости Борисполя Транспорт Новости Львова авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:25 Чрезвычайное положение из-за коронавируса: как это делают в мире
      Анатолій Яворський
      сегодня , 10:11 Сколько украинцев уже эвакуировали из-за коронавируса и из каких стран
      Вероніка Климська
      18 марта , 12:26 В Европе бум онлайн-покера из-за коронавируса
      23 марта , 12:30 Что включает в себя гарантия на новый автомобиль?
      сегодня , 09:01 Карантин и работа банков: валютные ограничения и санитарные часы
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук