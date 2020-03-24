Аэропорт во Львове стал резервным на время запрета полетов: что это означает

Кабмин определил Международный аэропорт "Львов" как резервный в случае, если будет невозможно принимать и отправлять самолеты в аэропорту "Борисполь".

Об этом свидетельствует постановление правительства от 23 марта №228. Согласно документу, с 12:00 вторника, 24 марта, до 3 апреля запрещено принимать и отправлять самолеты, перевозящие туристов.

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Также запрещено принимать и отправлять самолеты, которые перевозят пассажиров, кроме перевозок, осуществляемых через аэропорт "Борисполь", либо в случае невозможности принятия и отправления – через аэропорт "Львов".

"В случае необходимости удовлетворения государственных нужд, принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством", – говорится в постановлении Кабмина.

23 марта правительство решило временно приостановить работу всех аэропортов Украины, кроме аэропорта "Борисполь", который будет принимать эвакуационные чартерные рейсы с украинскими гражданами.



Запрета в Украине на период карантина / Инфографика 24 канала

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