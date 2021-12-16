В аэропорту Доминиканы разбился самолет: среди погибших известный музыкальный продюсер

В аэропорту Лас-Америкас в Доминикане, потерпел крушение самолет. В результате погибли все, кто был на борту – экипаж и пассажиры.

Авария самолета произошла 15 декабря в столице Доминиканской Республики – Санто-Доминго. О ней сообщил владелец самолета Helidosa Aviation Group.

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Крушение самолета в Доминикане

На борту Gulfstream GIV SP находились два члена экипажа и семеро пассажиров. Самолет направлялся в Майами.

По информации местного портала DominicanToday, авиалайнер вылетел из аэропорта Ла-Исабела. Однако вскоре после взлета пилот сообщил об аварийной ситуации. Он решил приземлиться в аэропорту Лас-Америкас. Во время попытки это сделать самолет и потерпел катастрофу.

Выжить не удалось никому

В результате аварии погибли все, кто находился в самолете – девять человек. Сотрудники Службы безопасности заявили, что шесть пассажиров на борту были гражданами США.

Среди жертв трагедии пуэрториканский музыкальный продюсер, известный как Flow La Movie. Он летел с женой и сыном.

В Доминикане разбился самолет: смотрите видео

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Лас-Америкас: смотрите карту​