Победит самая твердолобая страна, – ветеран Остальцев об оружии, бизнесе и аэроразведке

Леонид Остальцев пошел на фронт добровольцем в 2014 году. Вернувшись в гражданскую жизнь, открыл пиццерию Pizza Veterano. После 24 февраля поставил бизнес на паузу и вернулся на фронт, где специализируется на аэроразведке.

В новом материале проекта "Украинский Свидетель" – Леонид Остальцев, украинский бизнесмен, ветеран войны на Донбассе. Он является основателем группы компаний Veterano, в которую входит известная в Киеве пиццерия Pizza Veterano.

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Чем Леонид Остальцев занимается сейчас

В настоящее время Леонид – рядовой патрульной полиции с позывным "Одуванчик", который занимается FPV-дронами, аэроразведкой и работает с ударными комплексами. Свой бизнес он поставил на паузу.

Пиццерией не занимаюсь с начала полномасштабной войны. Первые два месяца были очень интенсивными, и я понял, что не хочу заниматься бизнесом. Но, к счастью, его есть на кого оставить,

– рассказал он.

В подразделении Леонида служит Андрей Хлывнюк. Остальцев рассказал, что музыкант считает себя таким, как все. Хотя, конечно, есть плюсы от того, что в их подразделении есть звезда.

Я очень уважаю Андрея. Его плюс в том, что он считает себя таким, как все. Да, у нас есть плюшки от того, что Андрей служит в нашем подразделении. Но в других подразделениях тоже есть звезды,

– сказал мужчина.

У россиян больше ночных средств

Леонид рассказал о паритете FPV между украинцами и россиянами. По его словам, сейчас ситуация усложнилась.

Сейчас ситуация усложняется. Как оказалось, у врага больше ночных средств. У нас они тоже есть, но слишком мало и не у всех. Мы – команда, которая постоянно двигается вперед, чтобы выполнять задачи. Но даже при этих условиях есть только одна тепловизионная камера. Это очень мало,

– говорит он.

На вопрос, стоит ли вкладывать силы и ресурсы в разработку FPV-дронов, Леонид отвечает так: "Никто не думал, что FPV выстрелят – они выстрелили. На сегодня это самое эффективное оружие по крайней мере на моем участке фронта. Но никто не знает, что будет через полгода. Возможно, станет нецелесообразно производить БМП, потому что какая-то **** за тысячу долларов" ее просто сожжет».

Что для Остальцева означает слово "победа"

Победой в этой войне он сочтет возвращение к границам 1991 года. Но не только. Для него также важно, чтобы в России наконец-то появились адекватные парламентарии, закрепившие границы 1991 года в своей Конституции.

Мне очень хотелось бы, чтобы россияне убили весь свой парламент и забрали своих военных с территории Украины. Затем избрали нормальный парламент и закрепили границы в 1991 году в своей Конституции. Тогда, может, лет через пятьдесят наши дети смогут найти общий язык. А победит в этой войне не самый сильный или умный, а тот, кто не остановится и будет идти вперед. Победит самая твердолобая страна. И это будем мы, других вариантов у нас нет,

– укажи он.

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