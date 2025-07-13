Огромный айсберг угрожает уничтожить целый поселок в Гренландии: объявлена эвакуация

Гигантский айсберг вблизи западного побережья Гренландии стал реальной угрозой для жителей небольшого поселка Иннаарсуит. Власти ввели чрезвычайное положение и остановили работу местного рыбного завода.

Раскол айсберга может привести к мини-цунами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Как Айсберг угрожает уничтожить поселок в Гренландии?

Ледяная глыба, высотой более 100 метров и массой примерно 11 миллионов тонн, раскололась на две части и нависла над прибрежными зданиями, в частности рыбзаводом.

На прошлой неделе течение временно отнесло айсберг подальше, но в начале этой недели он снова приблизился к берегу и пока практически не движется.

Местные власти уже эвакуировали часть жителей и призывают остальных быть максимально осторожными, введен режим чрезвычайной ситуации. По оценкам экспертов, в случае дальнейшего разрушения или раскола айсберга могут возникнуть волны, подобные цунами, которые просто смоют в море все здания на берегу.

Это не первый случай, когда Иннаарсуит угрожает опасность от дрейфующих в океане айсбергов,. По информации Fox Weather, в июле 2018 года неподалеку от поселения также оказался айсберг, вес которого оценивали в более 10 миллионов тонн.