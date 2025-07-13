Розкол айсберга може призвести до мініцунамі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NDTV.

Дивіться також Танення льодовиків може розбудити вулкани по всьому світу

Як Айсберг загрожує знищити селище у Гренландії?

Крижана глиба, висотою понад 100 метрів і масою приблизно 11 мільйонів тонн, розкололася на дві частини й нависла над прибережними будівлями Іннаарсуїт, зокрема рибзаводом.

Минулого тижня течія тимчасово віднесла айсберг подалі, але на початку цього тижня він знову наблизився до берега й наразі практично не рухається.

Місцева влада вже евакуювала частину мешканців і закликає решту бути максимально обережними, введено режим надзвичайної ситуації. За оцінками експертів, у разі подальшого руйнування або розколу айсберга можуть виникнути хвилі, подібні до цунамі, які просто змиють в море всі будівлі на березі.

Це не перший випадок, коли Іннаарсуїт загрожує небезпека від айсбергів, що дрейфують в океані. За інформацією Fox Weather, у липні 2018 року неподалік від поселення також опинився айсберг, вагу якого оцінювали у понад 10 мільйонів тонн.