В Эстонии 7 ноября начался суд над Айво Петерсоном, представителем движения Koos. Он известен своими пророссийскими воззрениями.

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Подыгрывали России

Согласно обвинению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси получали указания от России и сознательно и организованно помогали стране-агрессорке и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии с октября 2022 года года.

Кто такой Айво Петерсон В 2023 году Петерсон баллотировался на выборах в Рийгиког (парламент) по общему избирательному списку Объединенной левой партии и Koos. Его предвыборная кампания сопровождалась скандалом, связанным с поездкой на оккупированные территории Украины, в частности, в Мариуполь и Донецк.



Петерсон снялся в нескольких пропагандистских видеороликах, также оправдывавших российское вторжение в Украину. Кроме того, он был замечен в эфире одной из передач российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Согласно обвинению, они пытались создать в государстве политическое объединение, поддерживающее внешнеполитические нарративы и пропагандистские тезисы России. Таким образом, они хотели создать для России возможность угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на ее внешнюю политику.

Политик представлял угрозу суверенитету

Кроме того, Айво Петерсон обвиняется в том, что он помогал другому обвиняемому Андрею Андронову в осуществлении ненасильственной деятельности против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

По словам государственной прокурорки Тройну Олев, политики сознательно участвовали в российской деятельности по оказанию информационного влияния, в частности, в распространении нарративов российской пропаганды.

Угроза сохранности, суверенитета и территориальной целостности Эстонии просит решительного вмешательства со стороны страны. События последних лет ясно показывают, что Россия делает все возможное, чтобы ослабить и расколоть своих соседей.

– объяснила Олев.

Какое наказание ему грозит

В случае признания виновным в государственной измене предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком от шести до двадцати лет или пожизненного тюремного заключения. Признание виновным в совершении ненасильственных действий против Эстонской Республики со стороны иностранца карается лишением свободы сроком от двух до пятнадцати лет.

Перед зданием суда во вторник прошел многочисленный пикет в поддержку Петерсона и справедливого судебного разбирательства. В нем приняли участие активисты, приехавшие из разных регионов Эстонии.

Россия продвигает свои нарративы в Эстонии