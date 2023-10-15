Певкур также отметил, что Москва пытается подтолкнуть к конфликту страны Ближнего Востока. Это нужно для того, чтобы разъединить Запад, передает 24 Канал.

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Во время визита в Украину Певкур встретился с президентом нашего государства Владимиром Зеленским. Эстонский министр подчеркнул, что важным посланием во время этого разговора было то, что Запад остается единственным в поддержке Украины, а также продолжит предоставлять необходимое оружие для победы агрессора.

В то же время, он предостерег, что сейчас российская пропаганда достаточно активно работает с партнерами Украины.

Мы видим, что Россия продвигает свои собственные нарративы, что существует усталость от войны, или они пытаются привлечь к игре также Ближний Восток. Это то, что делает Россия, чтобы разъединить Запад, но у меня есть плохая новость для Путина – Запад единственный, и мы будем оставаться едиными,

– подчеркнул Певкур.

Эстонский министр также отметил, что помощь Украине не снизится на фоне войны Израиля и ХАМАС. Он подтвердил, что на Западе по этому решению существует полный консенсус.

Важно! Полную версию интервью с Ханно Певкуром читайте сегодня, 15 октября, в 19:30 на сайте 24 Канала.

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