Певкур також зазначив, що Москва також намагається підштовхнути до конфлікту країни Близького Сходу. Це потрібно для того, щоб роз'єднати Захід, передає 24 Канал.

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Росія активізувала свої зусилля на міжнародній арені

Під час візиту в Україну Певкур мав зустріч з президентом нашої держави Володимиром Зеленським. Естонський міністр наголосив, що важливим посланням під час цієї розмови було те, що Захід лишається єдиним у підтримці України, а також продовжить надавати необхідну зброю для перемоги агресора.

Водночас він застеріг, що наразі російська пропаганда досить активно працює з партнерами України.

Ми бачимо, що Росія просуває також свої власні наративи, що існує втома від війни, або вони намагаються залучити до гри також Близький Схід. Це те, що робить Росія, аби роз'єднати Захід, але в мене є погана новина для Путіна – Захід єдиний, і ми залишатимемося єдиними,

– наголосив Певкур.

Естонський міністр також зазначив, що допомога Україні не зменшиться на фоні війни Ізраїлю та ХАМАС. Він підтвердив, що на Заході щодо цього рішення існує повний консенсус.

Важливо! Повну версію інтерв'ю з Ханно Певкуром читайте сьогодні, 15 жовтня, о 19:30 на сайті 24 Каналу.

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