Відтак ізраїльська приватна охоронна компанія Terror Alarm обіцяє, що Скабєєва поплатиться за сказане, а Росія – за підтримку терористів ХАМАС, інформує 24 Канал.

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Скабєєва висміяла жінок-військових Ізраїля

Скабєєва висміювала ізраїльських жінок-військових через відео з танцями у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так "армія Ізраїлю готувалася до війни" та згодом почала виправдовуватися.

В Ізраїлі дуже образилися, що російська пропаганда демонструє, як зараз виглядає ЦАХАЛ. Армія Ізраїля показує жінок, які танцюють перед дзеркалом та викладають ці відео в тікток,

– сказала Скабєєва.

"Ми, звісно, не знущаємося. Адже яка нормальна людина відчуватиме зловтіху? Не ображатися потрібно. Це ваша армія. Висновки потрібно робити, що відбулося справді жахливе, якщо пов'язувати це з Шабатом. Але що означає "у суботу вони не воюють?". Це ж не вкладається жодним чином у голові", – додала пропагандистка.

Зауважте! Шабат або священна субота – у єврейському календарі – сьомий день тижня, у який Тора наказує утримуватися від роботи.

В Ізраїлі відповіли

В організації Terror Alarm заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що росіяни висміювали жінок-військовослужбовців ЦАХАЛ.

В Ізраїлі вже відповіли на висміювання Скабєєвої: дивитися відео

Росія відкрито висміює жінок-солдатів ЦАХАЛ, викрадених ХАМАС. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того, як ми розберемося з ХАМАС та Сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові. Головна пропагандистка Владіміра Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенню,

– йдеться у заяві.

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