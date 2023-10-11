Следовательно, израильская частная охранная компания Terror Alarm обещает, что Скабеева поплатится за сказанное, а Россия – за поддержку террористов ХАМАС, информирует 24 Канал.

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Скабеева высмеяла женщин-военных Израиля

Скабеева высмеивала израильских женщин-военных из-за видео с танцами в социальных сетях. Пропагандистка заявила, что именно так "армия Израиля готовилась к войне" и впоследствии начала оправдываться.

В Израиле очень обиделись, что российская пропаганда демонстрирует, как сейчас выглядит ЦАХАЛ. Армия Израиля показывает женщин, которые танцуют перед зеркалом и выкладывают эти видео в тикток,

– сказала Скабеева.

"Мы, конечно, не издеваемся. Ведь какой нормальный человек будет испытывать злорадство? Не обижаться нужно. Это ваша армия. Выводы нужно делать, что произошло действительно ужасное, если связывать это с Шаббатом. Но что значит "в субботу они не воюют? ". Это ведь не укладывается никоим образом в голове", – добавила пропагандистка.

Заметьте! Шабат или священная суббота – в еврейском календаре – седьмой день недели, в который Тора приказывает воздерживаться от работы.

В Израиле ответили

В организации Terror Alarm заявили, что израильтяне никогда не забудут, что россияне высмеивали женщин-военнослужащих ЦАХАЛ.

В Израиле уже ответили на высмеивание Скабеевой: смотреть видео

Россия открыто высмеивает женщин-солдат ЦАХАЛ, похищенных ХАМАС. Израильтяне этого никогда не забудут. После того как мы разберемся с ХАМАС и Сектором Газа, Москва заплатит за то, что стала мировой столицей антисемитизма. Это обещание крови. Главная пропагандистка Владимира Путина Ольга Скабеева также является законной мишенью,

– говорится в заявлении.

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