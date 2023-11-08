В Естонії 7 листопада розпочався суд над Айво Петерсоном, представником руху Koos. Він відомий своїми проросійськими поглядами.

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Підігравали Росії

Згідно з обвинуваченням, Айво Петерсон і Дмитрій Роотсі отримували вказівки від Росії та свідомо й організовано допомагали країні-агресорці та особам, які діють від імені російської влади, в ненасильницьких діях проти незалежності, суверенітету й територіальної цілісності Естонії із жовтня 2022 року до 10 березня 2023 року.

Хто такий Айво Петерсон У 2023 році Петерсон балотувався на виборах до Рійгікогу (парламенту) за спільним виборчим списком Об'єднаної лівої партії та Koos. Його передвиборча кампанія супроводжувалася скандалом, пов'язаним із поїздкою на окуповані території України, зокрема, у міста Маріуполь і Донецьк.



Петерсон знявся в кількох пропагандистських відеороликах, які також виправдовували російське вторгнення в Україну. Крім того, він був помічений в ефірі однієї з передач російського пропагандиста Владіміра Соловйова.

Згідно з обвинуваченням, вони намагались створити в державі політичне об'єднання, що підтримує зовнішньополітичні наративи і пропагандистські тези Росії. У такий спосіб вони хотіли створити для Росії можливість загрожувати конституційному ладу Естонії, втручатися у внутрішню політику країни і впливати на її зовнішню політику.

Політик становив загрозу суверенітету

Крім того, Айво Петерсона звинувачують у тому, що він допомагав іншому обвинуваченому Андрею Андронову в здійсненні ненасильницької діяльності проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Естонії.

За словами державної прокурорки Трійну Олев, політики свідомо брали участь у російській діяльності з надання інформаційного впливу, що полягала, зокрема, у поширенні наративів російської пропаганди.

Загроза безпеці, суверенітету і територіальній цілісності Естонії вимагає рішучого втручання з боку держави. Події останніх років ясно показують, що Росія робить усе можливе, щоб послабити і розколоти своїх сусідів,

– пояснила Олев.

Яке покарання йому загрожує

У разі визнання винним у державній зраді передбачено покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від шести до двадцяти років або довічного тюремного ув'язнення. Визнання винним у вчиненні ненасильницьких дій проти Естонської Республіки з боку іноземця карається позбавленням волі на строк від двох до п'ятнадцяти років.

Перед будівлею суду у вівторок відбувся численний пікет на підтримку Петерсона і справедливого судового розгляду. У ньому взяли участь активісти, які приїхали з різних регіонів Естонії.

Росія просуває свої наративи в Естонії