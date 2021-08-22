Академия наук Молдовы просит изменить в Конституции название молдавского языка на румынский

В Молдове академия наук призвала президента Майю Санду изменить в конституции название государственного языка с молдавского на румынский.

Соответствующее обращение представители ведомства 21 августа адресовали также премьер-министру Наталье Гаврилице и главе парламента Игорю Гросу.

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Академия наук поддерживает инициативу Совета писателей и Института румынской филологии имени Богдана Петричейку Хашдеу призвать парламент внести изменения в 13 статью конституции в соответствии с научной истиной,

– сообщили ученые.

По их мнению, изменение названия государственного языка с молдавского на румынский:

положит конец бесконечным бесполезным дискуссиям, которые ведутся вокруг этого вопроса;

положит конец спекуляциям, которые продолжаются уже несколько десятилетий;

улучшит имидж Молдовы во всем мире;

обеспечит процесс европейской интеграции страны.

Что известно о языке в Молдове

Язык Молдовы уникален тем, что никак не может определиться с названием. Дело здесь не в науке, а в политике. Как ее назвать, должны решить политики и общество.



В Молдове противоречат друг другу даже главные документы страны: в конституции язык называется молдавским, а в декларации о независимости – румынским.



Правда, в 2013 году Конституционный суд признал приоритет декларации о независимости над конституцией. Формально, язык признали румынском. Но согласия это не прибавило.

. Статья 13 Конституции гласит, что государственным языком Молдовы является молдавский язык.