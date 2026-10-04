"Атеш" разведал академию ПВО в российском Смоленске: агенты показали фото с объекта

Агенты движения "Атеш" провели разведку Военной академии военной противовоздушной обороны в Смоленске, где готовят специалистов для российских подразделений ПВО. Партизаны собрали данные о графиках активности, схеме охраны и расположении ключевых объектов.

Об этом сообщили в "Атеш": агентам удалось выяснить подробности функционирования одного из ключевых военных учебных центров России.

Детали наблюдения

Отмечается, что на базе учреждения готовят не только регулярных курсантов, но и проводят ускоренные курсы для новых контрактников. Кроме того, там действуют программы переподготовки действующих военнослужащих России перед их отправкой на фронт.

Академия выпускает командиров и специалистов для зенитно-ракетных комплексов "Тор", "Бук", "Панцирь", а также переносных систем "Игла" и "Верба". Именно эта техника прикрывает российские подразделения, колонны и склады боеприпасов в зоне боевых действий.

Агенты зафиксировали учебную активность на территории учреждения, движение служебного транспорта и усиленный режим охраны по периметру. Особое внимание они уделили подъездным путям, казармам, учебным корпусам, парку техники и элементам внешнего энергоснабжения.

Территория российской академии ПВО / "Атеш"

Собранные сведения позволили уточнить расположение ключевых участков академии, график активности и общую схему охраны. Информация передана Силам обороны,

– добавили партизаны.

Кроме того, вокруг территории академии подпольщики оставили листовки, в которых призывали курсантов, оккупантов и местных жителей присоединяться к движению сопротивления.

Ранее партизаны сообщали, что командование Черноморского флота России перевело подразделения в повышенную боевую готовность и приказало чаще патрулировать акваторию Черного моря. Оккупанты ожидают возможных масштабных атак до годовщины удара по Крымскому мосту.