"Атеш" разведал академию ПВО в российском Смоленске: агенты показали фото с объекта
Агенты движения "Атеш" провели разведку Военной академии военной противовоздушной обороны в Смоленске, где готовят специалистов для российских подразделений ПВО. Партизаны собрали данные о графиках активности, схеме охраны и расположении ключевых объектов.
Об этом сообщили в "Атеш": агентам удалось выяснить подробности функционирования одного из ключевых военных учебных центров России.
Детали наблюдения
Отмечается, что на базе учреждения готовят не только регулярных курсантов, но и проводят ускоренные курсы для новых контрактников. Кроме того, там действуют программы переподготовки действующих военнослужащих России перед их отправкой на фронт.
Академия выпускает командиров и специалистов для зенитно-ракетных комплексов "Тор", "Бук", "Панцирь", а также переносных систем "Игла" и "Верба". Именно эта техника прикрывает российские подразделения, колонны и склады боеприпасов в зоне боевых действий.
Агенты зафиксировали учебную активность на территории учреждения, движение служебного транспорта и усиленный режим охраны по периметру. Особое внимание они уделили подъездным путям, казармам, учебным корпусам, парку техники и элементам внешнего энергоснабжения.
Территория российской академии ПВО / "Атеш"
Собранные сведения позволили уточнить расположение ключевых участков академии, график активности и общую схему охраны. Информация передана Силам обороны,
– добавили партизаны.
Кроме того, вокруг территории академии подпольщики оставили листовки, в которых призывали курсантов, оккупантов и местных жителей присоединяться к движению сопротивления.
Ранее партизаны сообщали, что командование Черноморского флота России перевело подразделения в повышенную боевую готовность и приказало чаще патрулировать акваторию Черного моря. Оккупанты ожидают возможных масштабных атак до годовщины удара по Крымскому мосту.