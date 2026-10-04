Про це повідомили в "Атеш", агентам вдалося виявити деталі функціонування одного з ключових військових навчальних центрів Росії.

Деталі спостереження

Зазначається, що на базі закладу готують не лише регулярних курсантів, а й проводять прискорені курси для нових контрактників. Крім того, там діють програми перепідготовки чинних військовослужбовців Росії перед їхньою відправкою на фронт.

Академія випускає командирів і фахівців для зенітно-ракетних комплексів "Тор", "Бук", "Панцирь", а також переносних систем "Игла" та "Верба". Саме ця техніка прикриває російські підрозділи, колони та склади боєприпасів у зоні бойових дій.

Агенти зафіксували навчальну активність на території закладу, рух службового транспорту та посилений режим охорони по периметру. Окрему увагу вони приділили під'їзним шляхам, казармам, навчальним корпусам, парку техніки та елементам зовнішнього енергопостачання.

Територія російської академії ППО / "Атеш"

Зібрані відомості дозволили уточнити розташування ключових ділянок академії, графік активності та загальну схему охорони. Інформацію передано Силам оборони,

– додали партизани.

Крім того, навколо території академії підпільники залишили листівки, в яких закликали курсантів, окупантів і місцевих жителів приєднуватися до руху опору.

Раніше партизани повідомляли, що командування Чорноморського флоту Росії перевело підрозділи у підвищену бойову готовність і наказало частіше патрулювати акваторію Чорного моря. Окупанти очікують можливі масштабні атаки до річниці удару по Кримському мосту.