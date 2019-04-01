Акций протеста из-за результатов выборов не будет, – эксперт

Оснований для массовых акций протеста пока нет. Призывов выходить на майданы не прозвучало ни от одного из кандидатов в президенты.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Громких сообщений о фальсификациях, которые могли бы возмутить население к каким-то активным акциям неповиновения, не было. Призывов со стороны кандидатов в президенты к уличным протестам. Даже наиболее оппозиционные Бойко и Тимошенко заявили, что нужно, чтобы активизировались официальные наблюдатели для защиты результатов выборов,

– замечает Андрей Вигиринский.

Политолог добавляет: праворадикальные организации, такие как Нацкорпус, Нацдружины и "С14" во время голосования тоже себя не проявили. Разве что возле ЦИК в день голосования собирались молодые люди.

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Каковы предварительные результаты выборов?

После подсчета ЦИК 84% голосов Владимир Зеленский набирает 30,35% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16,03%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,27% избирателей, за Юрия Бойко – 11,53%, за Анатолия Гриценко – 7,03%. Явка составила 62,72% избирателей.



Согласно результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

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