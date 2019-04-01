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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Акций протеста из-за результатов выборов не будет, – эксперт

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      Оснований для протестов против результатов выборов нет
      Оснований для протестов против результатов выборов нет / Фото из открытых источников

      Оснований для массовых акций протеста пока нет. Призывов выходить на майданы не прозвучало ни от одного из кандидатов в президенты.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Громких сообщений о фальсификациях, которые могли бы возмутить население к каким-то активным акциям неповиновения, не было. Призывов со стороны кандидатов в президенты к уличным протестам. Даже наиболее оппозиционные Бойко и Тимошенко заявили, что нужно, чтобы активизировались официальные наблюдатели для защиты результатов выборов,
      – замечает Андрей Вигиринский.

      Политолог добавляет: праворадикальные организации, такие как Нацкорпус, Нацдружины и "С14" во время голосования тоже себя не проявили. Разве что возле ЦИК в день голосования собирались молодые люди.

      Читайте также: Опять Майдан: выйдут ли украинцы  на протесты из-за недовольства новым президентом?

      Каковы предварительные результаты выборов?
      После подсчета ЦИК 84% голосов Владимир Зеленский набирает 30,35% голосов избирателей, Петр Порошенко – 16,03%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,27% избирателей, за Юрия Бойко – 11,53%, за Анатолия Гриценко – 7,03%. Явка составила 62,72% избирателей.

      Согласно результатам Национального экзит-полла лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов. В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).президентські вибори 2019

      Кто прошел во второй тур – данные экзит-полла

       

       

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Петр Порошенко Юлия Тимошенко - новости Юрий Бойко Протесты
      Источник: 24 канал
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