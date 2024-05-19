"Третья весна ада": в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных "Азова"

В Киеве в воскресенье, 19 мая, состоялась очередная акция с призывом освободить военнопленных "Азова". Такие демонстрации уже стали традиционными, и на этот раз участники собрались на Контрактовой площади.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Защитники "Азовстали" уже третью весну находятся в плену, поэтому украинцы каждые выходные собираются на разных локациях, чтобы выразить поддержку и привлечь внимание к вопросу пленных "Азова".

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В Киеве состоялась очередная акция

Еженедельная акция Free Azovstal Defenders в поддержку военнопленных "Азова" началась около 12:00 на Контрактовой площади в Киеве. Организаторами акции в очередной раз стали родные и близкие пленных украинских защитников.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Плен убивает", "Не молчи", "Free Azov", "Пока ты живешь, они выживают", "Давай выключим свет и не будем молчать", "Третья весна ада" и другие.

Организаторы также призывают участвовать в акциях. Родные и близкие бойцов "Азова" отмечают, что защитники защищали Мариуполь 86 дней, 82 из которых – в полном окружении. Украинские защитники сражались против противника, силы которого значительно превосходят, а сейчас – переживают ад плена. Именно поэтому важно напоминать о подвигах Героев – защитников Мариуполя.

В Киеве состоялась акция в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук

Оккупанты применяют к азовцам все возможные пытки

. Во вражеском плену сейчас находится более 700 азовцев. В 2022 году оккупанты совершили теракт в Еленовке, во время которого погибли защитники Мариуполя.

Россияне с особой жестокостью применяют все возможные пытки к пленным бойцам "Азова". Как рассказал Денис "Редис" Прокопенко, пленных азовцев пытают током и водой, морят голодом и жаждой, наносят различные телесные повреждения.

Сейчас Россия нарушила каждую из норм Женевских конвенций. К военнопленным азовцам применяют все возможные виды пыток,

– отметил "Редис".

Прокопенко добавил, что типичный вид украинского военнопленного, который вернулся из плена, – это минимум на треть от собственного веса похудевший военный с хроническими заболеваниями, травмами и ранениями, что неправильно зажили.