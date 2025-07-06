"Я здесь, потому что мне не безразлично": в Киеве состоялась акция в поддержку пленных украинцев

В Киеве традиционно в воскресенье прошла акция для привлечения внимания к пленным и пропавшим без вести украинцам. 6 июля неравнодушные украинцы собрались возле станции метро "Лыбедская".

Немало людей пришли на акцию, чтобы рассказать о бойцах, которые находятся в российском плену в нечеловеческих условиях и поддержать семьи пленных, передает корреспондентка 24 Канала. Особое внимание обращают внимание на то, что уже более 3 лет в неволе находятся воины "Азова".

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В Киеве состоялась традиционная акция в поддержку "Азова"

В воскресенье, 6 июля, возле ТРЦ Ocean Plaza на станции метро "Лыбедская" прошла акция в поддержку пленных бойцов.

На площади собрались родные и близкие военных, которых они ожидают дома. Во время мирной демонстрации люди просили освободить из плена украинских защитников, держа в руках плакаты и фотографии воинов. Цель акции – напомнить людям и власти о том, что военнопленных стоит освободить и вернуть в Украину. К митингу присоединились и ветераны нынешней войны.

Акция в поддержку пленных бойцов "Азова" в Киеве / Фото Валентины Полищук

Люди стояли у дороги, некоторые из них были обернуты в украинский флаг. Участники акции также двигались по улицам Киева на авто. Все неравнодушные во время митинга призвали помнить, что "свободные должны бороться за пленных", а "наше молчание – это их вызов".

К слову, 4 июля в Украину вернули еще часть военнопленных украинцев. Домой вернулись младше 25, тяжелобольные и тяжелораненые воины. Из неволи освободили осужденных российским режимом бойцов и тех, кого считали пропавшими без вести.