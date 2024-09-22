Как сообщила корреспондентка 24 Канала, на акцию поддержки традиционно вышло немало людей. Такие демонстрации – напоминание украинцам и мировому сообществу, что сотни бойцов "Азова" до сих пор находятся в российском плену.

Важно Сколько морпехов, которые были на "Азовстали", до сих пор в плену россиян

Никто не забыт

В воскресенье, 22 сентября, в Киеве возле станции метро "Выставочный центр" состоялась традиционная акция Free Azovstal Defenders в поддержку пленных бойцов "Азова". Воины, которые защищали Мариуполь в течение 86 дней, 82 из которых – в полном окружении, уже третий год находятся во вражеском плену.

Во время последних обменов 13 и 14 сентября Украине удалось вернуть бойцов полка "Азов", однако еще около 700 человек находятся в плену, где каждый день переживают страшные издевательства врага.

Неравнодушные украинцы, родные и близкие азовцев вышли на мирную демонстрацию с плакатами в руках. На них украинцы призывают не быть равнодушными к тем, кто с мая 2022 года находится в плену.



Акция в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук

Украинцы призывают общество не быть равнодушным к судьбе пленных бойцов "Азова", ведь они находятся в нечеловеческих условиях. Те, кто возвращаются из российских лагерей, теряют десятки килограммов веса, имеют хронические заболевания, а их психологическое состояние – серьезно травмировано.



Украинцев призывают не молчать об "Азове" / Фото Валентины Полищук

К акции в поддержку "Азова" традиционно присоединились и водители. Они также демонстрировали плакаты из окна автомобилей, а другие – сигналили, что является символом поддержки.

Одна из участниц акции вышла в поддержку с щемящим сообщением. На плакате в форме сердца женщина написала: "Плен – это время, которое не лечит".



Щемящее сообщение на плакате / Фото Валентины Полищук

Кроме плакатов участники акции также держали символику полка "Азов". Так, некоторые участники имели флаги с символикой бригады.



Флаги в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук

Акция в поддержку "Азова" в Киеве – больше в галерее / Фото Валентины Полищук

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену остаются около 8 тысяч военнослужащих.