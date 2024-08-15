Защитники Мариуполя вышли из "Азовстали" в мае 2022 года. Один из командиров морпехов рассказал, сколько морских пехотинцев, которые защищали Мариуполь, сейчас в плену, пишет 24 Канал.

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Сколько морпехов в российском плену

Сергей Волынский ("Волина"), который в начале полномасштабного вторжения России в Украину исполнял обязанности командира 36 отдельной бригады морской пехоты, рассказал о событиях в Мариуполе в начале 2022 года на выступлении в Украинском доме в Вашингтоне перед американскими ветеранами, военными, дипломатами и диаспорой.

В частности, боец отметил, что военных, которые оказались в плену в мае 2022 года, ожидали пытки, допросы, пытки, ужасное питание и нечеловеческие условия пребывания.

Сергей Волынский пробыл в плену 4 месяца, из которых три – в дисциплинарном изоляторе.

Он рассказал журналистам во время интервью, сколько морпехов сейчас находятся в российском плену.

На сегодня 95 морпехов, которые были со мной на "Азовстали", до сих пор находятся в плену. Но это лишь часть из тех, кто отважно защищал Мариуполь и Украину. Есть еще мои собратья, которые попали в плен во время прорыва с завода имени Ильича, и о них тоже нельзя забывать. Каждый из них заслуживает обмена,

– заявил "Волына".

Он также сказал, что российский плен – это настоящий ад и там ничего не меняется.

"Условия остаются нечеловеческими, и с каждым днем этот ад становится все более невыносимым. Эти люди ежедневно борются не только за жизнь, но и за сохранение человеческого достоинства в таких условиях. И именно поэтому мир должен делать все возможное, чтобы их быстрее освободить", – сказал Сергей Волынский.

Кстати, Владимир Зеленский обещал, что будет брифинг, на котором расскажут обо всем, что необходимо знать нашим людям о том, как Киев возвращает пленных.