Захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі" у травні 2022 року. Один з командирів морпіхів розповів, скільки морських піхотинців, які захищали Маріуполь, наразі у полоні, пише 24 Канал.

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Скільки морпіхів у російському полоні

Сергій Волинський ("Волина"), який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виконував обов'язки командира 36 окремої бригади морської піхоти, розповів про події в Маріуполі на початку 2022 року на виступі в Українському домі у Вашингтоні перед американськими ветеранами, військовими, дипломатами та діаспорою.

Зокрема, боєць зазначив, що військових, які опинились у полоні у травні 2022 року, очікували тортури, допити, катування, жахливе харчування та нелюдські умови перебування.

Сергій Волинський пробув у полоні 4 місяці, з яких три – у дисциплінарному ізоляторі.

Він розповів журналістам під час інтерв'ю, скільки морпіхів наразі перебувають в російському полоні.

На сьогодні 95 морпіхів, які були зі мною на "Азовсталі", досі перебувають у полоні. Але це лише частина з тих, хто відважно захищав Маріуполь та Україну. Є ще мої побратими, які потрапили в полон під час прориву з заводу імені Ілліча, і про них теж не можна забувати. Кожен із них заслуговує на обмін,

– заявив "Волина".

Він також сказав, що російський полон – це справжнє пекло й там нічого не змінюється.

"Умови залишаються нелюдськими, і з кожним днем це пекло стає все більш нестерпним. Ці люди щодня борються не лише за життя, а й за збереження людської гідності в таких умовах. І саме тому світ повинен робити все можливе, щоб їх швидше звільнити", – сказав Сергій Волинський.

До речі, Володимир Зеленський обіцяв, що буде брифінг, на якому розкажуть про все, що необхідно знати нашим людям щодо того, як Київ повертає полонених.