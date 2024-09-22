Як повідомила кореспондентка 24 Каналу, на акцію підтримки традиційно вийшло чимало людей. Такі демонстрації – нагадування українцям та світовій спільноті, що сотні бійців "Азову" й досі перебувають у російському полоні.

Важливо Скільки морпіхів, які були на "Азовсталі", досі у полоні росіян

Ніхто не забутий

У неділю, 22 вересня, у Києві біля станції метро "Виставковий центр" відбулася традиційна акція Free Azovstal Defenders на підтримку полонених бійців "Азову". Воїни, які боронили Маріуполь протягом 86 днів, 82 з яких – у повному оточені, вже третій рік перебувають у ворожому полоні.

Під час останніх обмінів 13 та 14 вересня Україні вдалося повернути бійців полку "Азов", однак ще близько 700 осіб перебувають у полоні, де кожного дня переживають страшенні знущання ворога.

Небайдужі українці, рідні та близькі азовців вийшли на мирну демонстрацію з плакатами у руках. На них українці закликають не бути байдужими до тих, хто від травня 2022 року перебуває у полоні.



Акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Українці закликають суспільство не бути байдужим до долі полонених бійців "Азову", адже вони перебувають у нелюдських умовах. Ті, хто повертаються з російських таборів, втрачають десятки кілограмів ваги, мають хронічні захворювання, а їхній психологічний стан – серйозно травмований.



Українців закликають не мовчати про "Азов" / Фото Валентини Поліщук

До акції на підтримку "Азову" традиційно долучилися й водії. Вони також демонстрували плакати з вікна автівок, а інші – сигналили, що є символом підтримки.

Одна з учасниць акції вийшла на підтримку з щемливим дописом. На плакаті у формі серця жінка написала: "Полон – це час, який не лікує".



Щемливий допис на плакаті / Фото Валентини Поліщук

Окрім плакатів учасники акції також тримали символіку полку "Азов". Так, деякі учасники мали прапори з символікою бригади.



Прапори на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Акція на підтримку "Азову" у Києві – більше у галереї / Фото Валентини Поліщук

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення у російському полоні залишаються близько 8 тисяч військовослужбовців.