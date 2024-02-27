Один из главных призывов акций стал месседж о необходимости конфисковать активы России #MakeRussiaPay – Заставим Россию заплатить. От западных стран участники демонстраций требовали конфисковать замороженные активы Центробанка России, а также перечислить соответствующие средства для поддержки Украины.

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Требуют конфисковать около 300 миллиардов долларов

На улицы городов участники около тридцати акций в Европе, США и Японии вынесли чеки. На них перечислены преступления России, совершенные за два года большой войны экономике и инфраструктуре нашего государства.

Участники акций вышли на улицы 24 – 25 февраля / Фото Ukrainian Victory

Согласно последним подсчетам, которые опубликовал Всемирный банк, общая стоимость восстановления в Украине составляет 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Это цифра, по состоянию на конец декабря 2023 года. Заметим, что год назад соответствующая цифра была 411 миллиардов долларов.

На чеке, с которым выходили митингующие, фигурировали 300 миллиардов долларов, которые должна заплатить Россия. Говорится о замороженных активах страны-агрессора. Эти средства заблокировали западные правительства перед полномасштабной войной.

Известно, что акции состоялись в Брюсселе, Лондоне, Стокгольме, Варшаве, Копенгагене, Берне, Майнце, Малаге, Порту, Берлине, Риме, Париже, Мюнхене, Валенсии, Эдинбурге, Атланте, Кракове, Бремене, Галле, Вест Палм Бич, Дюссельдорфе, Оттаве, Чарльстоне, Токио и других городах.

Над дизайном чека работали Международный центр украинской победы (ICUV) и креативное агентство oversize.agency. Он появился в рамках адвокационной кампании по конфискации российских активов #MakeRussiaPay. Соответствующий макет распространили среди общин в разных странах мира. Поэтому, все желающие имели возможность его распечатать и принести на мирные демонстрации.

Участники акции выходили на улицы городов по всему миру: смотрите видео

Елена Галушка, соучредитель Международного центра победы (ICUV), отметила, что передача 300 миллиардов долларов российских активов – "это средне- и долгосрочное решение финансовых проблем в Украине".

Хотя это даже не полная сумма, на которую Россия нанесла ущерб нашему государству, и продолжает ежедневно наносить. Путин уверенно укрепляет свою военную машину, поэтому Украине критически важны ресурсы для самозащиты и восстановления. Россия должна начать платить за свою агрессивную войну,

– подчеркнула она.

Представители "Communities Army of Ukraine" напомнила, что два года продолжается полномасштабное вторжение России. В то же время война, которую Кремль развязал против нашего государства, идет уже 10 лет.

"Враг продолжает безжалостно атаковать, пытаясь захватить Украину, убивать украинцев, как военных, так и гражданских, продолжает постоянные ракетные и артиллерийские обстрелы и разрушения, продолжает совершать военные преступления и террор против украинского мирного населения", – подчеркивают организаторы.

Участники требуют передать Украине замороженные российские активы / Фото Ukrainian Victory

Они отмечают, что наши ресурсы истощаются, и что мы нуждаемся в их восстановлении и приумножении. Также добавляют, что международное сообщество должно не терять надежду, верить в Украину, ее победу, а также действовать для нашего государства.

Мы благодарны зарубежным украинским общинам за поддержку инициативы #MakeRussiaPay. Активная позиция украинцев и друзей Украины во всем мире чрезвычайно важна, ведь продолжает напоминать о войне в Украине. Все общины объединяет желание помогать Украине и делать свой вклад в победу,

– добавили организаторы.

Обратим внимание, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о пользе, которую могли бы принести замороженные российские активы. К примеру, средств, которые "зависли" во Франции, должно было бы хватить, чтобы построить новую ГЭС вместо разрушенной Каховской.