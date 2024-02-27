Один із головних закликів акцій став меседж щодо необхідності конфіскувати активи Росії #MakeRussiaPay – Змусьмо Росію заплатити. Від західних країн учасники демонстрацій вимагали конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії, а також перерахувати відповідні кошти задля підтримки України.

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Вимагають конфіскувати близько 300 мільярдів доларів

На вулиці міст учасники близько тридцяти акцій в Європі, США та Японії винесли чеки. На них перелічені злочини Росії, скоєні за два роки великої війни економіці й інфраструктурі нашої держави.

Учасники акцій вийшли на вулиці 24 – 25 лютого / Фото Ukrainian Victory

Згідно з останніми підрахунками, які опублікував Світовий банк, загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів упродовж наступного десятиліття. Це цифра, станом на кінець грудня 2023 року. Зауважимо, що рік тому відповідна цифра була 411 мільярдів доларів.

На чеку, з яким виходили мітингувальники, фігурували 300 мільярдів доларів, які повинна заплатити Росія. Мовиться про заморожені активи країни-агресорки. Ці кошти заблокували західні уряди перед повномасштабною війною.

Відомо, що акції відбулися у Брюсселі, Лондоні, Стокгольмі, Варшаві, Копенгагені, Берні, Майнці, Малазі, Порту, Берліні, Римі, Парижі, Мюнхені, Валенсії, Единбургу, Атланті, Кракові, Бремені, Галле, Вест Палм Біч, Дюссельдорфі, Оттаві, Чарльстоні, Токіо та інших містах.

Над дизайном чека працювали Міжнародний центр української перемоги (ICUV) та креативна агенція oversize.agency. Він з'явився у рамках адвокаційної кампанії з конфіскації російських активів #MakeRussiaPay. Відповідний макет поширили серед громад у різних країнах світу. Тож, усі охочі мали можливість його видрукувати та принести на мирні демонстрації.

Учасники акції виходили на вулиці міст по всьому світу: дивіться відео

Олена Галушка, співзасновниця Міжнародного центру перемоги (ICUV), зазначила, що передача 300 мільярдів доларів російських активів – "це середньо- та довгострокове розв'язання фінансових проблем в Україні".

Хоча це навіть не повна сума, на яку Росія завдала збитків нашій державі, та продовжує щодня завдавати. Путін впевнено зміцнює свою воєнну машину, тож Україні критично важливі ресурси для самозахисту та відбудови. Росія повинна почати платити за свою агресивну війну,

– наголосила вона.

Представники "Communities Army of Ukraine" нагадала, що два роки триває повномасштабне вторгнення Росії. Водночас війна, яку Кремль розв'язав проти нашої держави, точиться вже 10 років.

"Ворог продовжує безжально атакувати, намагаючись захопити Україну, вбивати українців, як військових, так і цивільних, продовжує постійні ракетні й артилерійські обстріли та руйнування, продовжує чинити воєнні злочини та терор проти українського мирного населення", – підкреслюють організатори.

Учасники вимагають передати Україні заморожені російські активи / Фото Ukrainian Victory

Вони зазначають, що наші ресурси виснажуються, і що ми потребуємо їхнього відновлення та примноження. Також додають, що міжнародна спільнота має не втрачати надію, вірити в Україну, її перемогу, а також діяти задля нашої держави.

Ми вдячні закордонним українським громадам за підтримку ініціативи #MakeRussiaPay. Активна позиція українців та друзів України в усьому світі надзвичайно важлива, адже продовжує нагадувати про війну в Україні. Усі громади об'єднує бажання допомагати Україні та робити свій внесок у перемогу,

– додали організатори.

Звернімо увагу, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про користь, яку б могли принести заморожені російські активи. До прикладу, коштів, які "зависли" у Франції, мало б вистачити, щоб спорудити нову ГЕС замість зруйнованої Каховської.