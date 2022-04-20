Акция от Шойгу: родственникам убитых российских военных предлагают тур на опознание

Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому родственники погибших российских военных могут поехать на опознание. Этот тур должен быть бесплатным.

Такая информация была обнародована в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Это, как ни странно, по мнению государства-агрессора должно поощрять контрактников участвовать в боевых действиях.

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Родственникам убитых оккупантов обещают бесплатный проезд

Двоим членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно,

– говорится в приказе Шойгу.

Украинские разведчики предполагают, что российское командование, вводя такую "льготу", надеется повысить лояльность россиян к войне в Украине. Такое себе поощрение, если учесть, что обещанные выплаты военным и их семьям значительно задерживаются.

Приказ Сергея Шойгу / Телеграм ГУР Минобороны

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