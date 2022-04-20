Акция от Шойгу: родственникам убитых российских военных предлагают тур на опознание
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, согласно которому родственники погибших российских военных могут поехать на опознание. Этот тур должен быть бесплатным.
Такая информация была обнародована в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Это, как ни странно, по мнению государства-агрессора должно поощрять контрактников участвовать в боевых действиях.
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Родственникам убитых оккупантов обещают бесплатный проезд
Двоим членам семьи (близким родственникам) погибшего (умершего) военнослужащего, вызванным для его опознания, в военных комиссариатах по месту их проживания (нахождения) выдаются воинские перевозочные документы для проезда от места жительства к месту опознания военнослужащего и обратно,
– говорится в приказе Шойгу.
Украинские разведчики предполагают, что российское командование, вводя такую "льготу", надеется повысить лояльность россиян к войне в Украине. Такое себе поощрение, если учесть, что обещанные выплаты военным и их семьям значительно задерживаются.
Приказ Сергея Шойгу / Телеграм ГУР МинобороныОбратите внимание! С 24 февраля ВСУ ликвидировали уже 20 900 российских военных. Также оккупанты лишились 815 танков, 171 самолета и 150 вертолетов. В перечне – еще много другой техники.
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