Акция в поддержку украинских беженцев Stand Up for Ukraine собрала более 10 миллиардов евро

Мероприятие Stand Up for Ukraine, организованное Евросоюзом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, собрало 10,1 миллиарда евро. Целью акции было собрать деньги для внутренне перемещенных лиц и беженцев из Украины.

Так, множество политических лидеров и мировых знаменитостей присоединились к акции.

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Stand Up for Ukraine собрала более 10 миллиардов евро

Кампания "Stand Up for Ukraine" собрала 9,1 миллиарда евро для людей, которые спасаются от бомб, как внутри Украины, так и за ее пределами, при этом дополнительный миллиард пообещал Европейский банк реконструкции и развития,

– сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Группа международных знаменитостей, среди которых Элтон Джон, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Брюс Спрингстин, Аланис Мориссетт, Билли Айлиш, Энни Леннокс, Приянка Чопра Джонас, Бастиле, Опра Уинфри, Крис Рок и другие, показали свою поддержку Украине.

При этом Европейский банк реконструкции и развития пообещал дополнительный миллиард поддержки для беженцев Украины.

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