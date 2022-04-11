Так, безліч політичних лідерів та світових знаменитостей долучилися до акції.

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Stand Up for Ukraine зібрала понад 10 мільярдів євро

Кампанія "Stand Up for Ukraine" зібрала 9,1 мільярда євро для людей, які рятуються від бомб, як всередині України, так і за її межами, при цьому додатковий мільярд пообіцяв Європейський банк реконструкції та розвитку,

– повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Група міжнародних знаменитостей, серед яких Елтон Джон, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Брюс Спрінгстін, Аланіс Мориссетт, Біллі Айліш, Енні Леннокс, Пріянка Чопра Джонас, Бастіле, Опра Уінфрі, Кріс Рок та інші, показали свою підтримку Україні.

При цьому Європейський банк реконструкції та розвитку пообіцяв додатковий мільярд підтримки для біженців України.

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