"Равнодушие постучит триколором": в Киеве состоялась акция в поддержку пленных азовцев

Мероприятия в поддержку азовцев проходят регулярно. Семьи требуют как можно быстрее вернуть их близких из плена. Акцию посетила корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук.

Россия не меняет бойцов "Азова" и относится к ним как можно жестче. Люди подвергаются страшным пыткам и медленно умирают в плену. Недавно Денис "Редис" Прокопенко даже заявил, что скоро просто некого будет менять.

Смотрите также Два года после теракта․ Воспоминания семей тех, кто пострадал в Еленовке

Какие плакаты держали участники акции в поддержку пленных азовцев

Обычно все призывы на этой регулярной акции очень мощные. Люди пытаются достучаться до власти и общества, привлечь внимание к проблеме обменов.

Акция в Киеве с требованием освободить "Азов" из плена / Фото Валентины Полищук

На этот раз на плакатах были такие надписи:

Наши до сих пор в плену;

Вместе мы сила;

Свободу стальным;

Борись за них так, как они боролись за тебя;

Сколько им еще быть в том аду?

Люди призывают стать голосом тех, кто в плену / Фото Валентины Полищук

Главная идея проведения акций – пленные не могут заявить о своих правах и требовать освобождения. Поэтому это должны сделать те, кто на свободе. "Мы не имеем права молчать, плен убивает", "В плену голос не слышен", "Наш голос – их голос", "Твое равнодушие не оставляет им надежды! Не молчи!" – такие фразы написали участники.

А еще обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста. "МККК, ООН – где вы?" – этот риторический вопрос адресовали международным организациям.

Участники акции в поддержку "Азова" в Киеве 4 августа 2024 года / Фото Валентины Полищук

"Азов" делал невозможное, и вы делайте

Такой призыв сделала поэтесса и военнослужащая Валерия "Нава" Субботина. Женщина показала свои фото, сделанные в российской неволе.

Комментируя фотографии, военнослужащая заметила, что впервые чувствует к себе сожаление, поскольку видит себя в неволе. Эти кадры были сняты в тюрьме в Еленовке. В течение нескольких месяцев плена десятки раз женщина подвергалась унижениям. Оккупанты фотографировали ее татуировки, заставляли раздеваться для фото.

Вы сейчас в шоке от того, какой замученной я выгляжу. Но эти фото здесь, чтобы вы подумали о тех, кто в плену уже более двух лет. Чтобы вы подумали про "Азов", которого нет в обменах. И я не хочу слышать, что для обменов делается все возможное. Если бы азовцы делали все возможное, мы бы не выстояли в Мариуполе так долго. Нет. "Азов" делал невозможное, и вы делайте. Каждый. Все возможное и невозможное,

– призвала "Нава".