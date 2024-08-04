Росія не міняє бійців "Азову" і ставиться до них якомога жорстокіше. Люди зазнають страшних тортур і повільно помирають у полоні. Нещодавно Денис "Редіс" Прокопенко навіть заявив, що скоро просто нікого буде міняти.

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Які плакати тримали учасники акції на підтримку полонених азовців

Зазвичай усі заклики на цій регулярній акції дуже потужні. Люди намагаються достукатися до влади та суспільства, привернути увагу до проблеми обмінів.

Акція у Києві з вимогою звільнити "Азов" з полону / Фото Валентини Поліщук

Цього разу на плакатах були такі написи:

Наші досі у полоні;

Разом ми сила;

Волю сталевим;

Борись за них так, як вони боролись за тебе;

Скільки їм ще бути в тому пеклі?

Люди закликають стати голосом тих, хто в полоні / Фото Валентини Поліщук

Головною ідеєю проведення акцій є та, що полонені не можуть заявити про свої права та вимагати визволення. Тож це мають зробити ті, хто на волі. "Ми не маємо права мовчати, полон вбиває", "В полоні голос не чути", "Наш голос – їхній голос", "Твоя байдужість не залишає їм надії! Не мовчи!" – такі фрази написали учасники.

А ще звернулися до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. "МКЧХ, ООН – де ви?" – це риторичне запитання адресували міжнародним організаціям.

Учасники акції на підтримку "Азову" в Києві 4 серпня 2024 / Фото Валентини Поліщук

"Азов" робив неможливе, і ви робіть

Такий заклик зробила поетеса і військовослужбовиця Валерія "Нава" Суботіна. Жінка показала свої фото, зроблені у російській неволі.

Коментуючи фотографії, військовослужбовиця зауважила, що вперше почуває до себе жаль, оскільки бачить себе у неволі. Ці кадри були зняті у тюрмі в Оленівці. Протягом кількох місяців полону десятки разів жінка зазнавала принижень. Окупанти фотографували її татуювання, змушували роздягатися для фото.

Ви зараз в шоці від того, якою замученою я виглядаю. Але ці фото тут, щоб ви подумали про тих, хто в полоні вже понад два роки. Щоб ви подумали про "Азов", якого немає в обмінах. І я не хочу чути, що для обмінів робиться все можливе. Якби азовці робили все можливе, ми б не вистояли в Маріуполі так довго. Ні. "Азов" робив неможливе, і ви робіть. Кожен. Все можливе та неможливе,

– закликала "Нава".