Захисниця Маріуполя вирішила нагадати суспільству про тих, хто вже понад 2 роки перебуває у російських катівнях у нелюдських умовах. Суботіна виклала власні фото, які були зроблені під час полону.

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"Вперше шкода саму себе"

Коментуючи фотографії, військовослужбовиця зауважила, що вперше почуває до себе жаль, оскільки бачить себе у неволі. Ці кадри були зняті у тюрмі в Оленівці. Протягом кількох місяців полону десятки разів жінка зазнавала принижень. Окупанти фотографували її татуювання, змушували роздягатися для фото.

Українська захисниця у полоні / Фото Facebook Валерія Суботіна

Ви зараз в шоці від того, якою замученою я виглядаю. Але ці фото тут, щоб ви подумали про тих, хто в полоні вже понад два роки. Щоб ви подумали про "Азов", якого немає в обмінах. І я не хочу чути, що для обмінів робиться все можливе. Якби азовці робили все можливе, ми б не вистояли в Маріуполі так довго. Ні. "Азов" робив неможливе, і ви робіть. Кожен. Все можливе і неможливе,

– закликала "Нава".

Довідка: Валерія Суботіна, позивний "Нава" – українська журналістка, викладачка, поетеса, військовослужбовиця, майор Національної гвардії України. Служила в пресслужбах полку "Азов" ьа Донецького прикордонного загону. З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну мобілізована до полку "Азов". 17 травня 2022 року після виходу з "Азовсталі" потрапила в російський полон, з якого була звільнена за обміном 10 квітня 2023 року.