Участники акции требуют ускорить процесс освобождения военных. 24 Канал побывал на акции.

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Отметим, что акция проходила в Оболонском районе столицы – от проспекта Степана Бандеры до улицы Николая Плавьюка – вблизи ТРЦ "Блокбастер Молл". Именно здесь проходит сейчас масштабный музыкальный фестиваль "Атлас".

Акция в поддержку военнопленных / Фото 24 Канала, Валентины Полищук

Плен убивает: участники требуют возвращения защитников

Киевляне пришли на акцию с плакатами, на которых были лозунги и призывы вернуть пленных бойцов домой.

"Замалчивание об их пребывании в плену – все равно что пытки их собственноручно";

"Говори о пленных даже на Атласе";

"Плен убивает";

"Крики отчаяния вместо музыки 798 дней"

Акция возле "Атласа" в поддержку военнопленных / Фото 24 Канала, Валентины Полищук

К слову, 17 июля во время очередного обмена пленными удалось вернуть домой 95 военных Вооруженных сил Украины, бойцов Национальной гвардии и пограничников.