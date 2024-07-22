Учасники акції вимагають пришвидшити процес звільнення військових. 24 Канал побував на акції.

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Зазначимо, що акція проходила в Оболонському районі столиці – від проспекту Степана Бандери до вулиці Миколи Плав'юка – поблизу ТРЦ "Блокбастер Молл". Саме тут проходить наразі масштабний музичний фестиваль "Атлас".

Акція на підтримку військовополонених / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук

Полон вбиває: учасники вимагають повернення захисників

Кияни прийшли на акцію з плакатами, на якиїх були гасла та заклики повернути полонених бійців додому.

"Замовчування про їх перебування в полоні – все одно що катування їх власноруч";

"Говори про полонених навіть на Атлас";

"Полон вбиває";

"Крики відчаю замість музики 798 днів"

Акція поблизу "Атласа" у підтримку військовополонених / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук

До слова, 17 липня під час чергового обміну полоненими вдалося повернути додому 95 військових Збройних сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.