Акция за Навального в Москве: задержали участницу Pussy Riot – женщина наехала на полицейского
В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Молодые женщины участвовали в протестах в поддержку Навального 23 января, и якобы при задержании сбили полицейского.
Задержание участников Алехиной и Штейн: подробности
Их обвиняют по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Алехиной и Штейн грозит до 10 суток ареста. Об этом сообщает Znak.
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По информации телеграмм-канала "112", в ночь на 24 августа девушек хотели задержать сотрудники полиции за участие в несанкционированном митинге (речь об акциях в поддержку Навального). Но они попытались скрыться и сбили одного из правоохранителей. Тот получил травму ноги.
Сейчас обе находятся в отделении полиции. Их проверяют на наличие алкоголя в крови.
Мария Алехина и Люся Штейн / Коллаж телеграм-канала "112"
Что известно о Pussy Riot?
Это российская феминистическая группу. Девушки выступают в цветных балаклавах. Ранее они неоднократно устраивали несанкционированные провокационные выступления в публичных местах. В частности, после перформанса в Храме Христа Спасителя в Москве 21 февраля 2012 года против некоторых участников коллектива возбудили уголовное дело. И это вызвало большой резонанс в обществе. В итоге Алехину и еще 2 участниц приговорили к заключению на 2 года колонии общего режима. Но впоследствии она вышла по амнистии.
Также участники выступали на Красной Площади, на крыше следственного изолятора, где находились задержанные на протестах за выборы в Госдуму. Еще одна серия выступлений состоялась в локациях, где, по мнению участников группы, было "скопления богатых путинистов".
Из последних получила резонанс акция " Полицейский вступает в игру". Ее Pussy Riot провели на одном из матчей во время футбольного чемпионата мира в России. Посвятили инициативу политическим заключенным и незаконным арестам на антиправительственных митингах. Также они поздравляли Путина с днем рождения флагами ЛГБТ.
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