В Москве задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Молодые женщины участвовали в протестах в поддержку Навального 23 января, и якобы при задержании сбили полицейского.

Задержание участников Алехиной и Штейн: подробности

Их обвиняют по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга. Алехиной и Штейн грозит до 10 суток ареста. Об этом сообщает Znak.

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По информации телеграмм-канала "112", в ночь на 24 августа девушек хотели задержать сотрудники полиции за участие в несанкционированном митинге (речь об акциях в поддержку Навального). Но они попытались скрыться и сбили одного из правоохранителей. Тот получил травму ноги.

Сейчас обе находятся в отделении полиции. Их проверяют на наличие алкоголя в крови.



Мария Алехина и Люся Штейн / Коллаж телеграм-канала "112"

Заметим! Всего на акциях в поддержку Навального в городах задержали более 3400 человек, в том числе жену оппозиционера Юлию и известного блогера Илью Варламова. Как проходили протесты 23 января – читайте по этой ссылке.