У Москві затримали учасницю Pussy Riot Марію Альохіну та муніципальну депутатку Люсю Штейн. Молоді жінки брали участь у протестах на підтримку Навального 23 січня, і начебто під час затримання збили поліцейського.

Затримання учасниць Альохіної та Штейн: подробиці

Їх звинувачують за статтею про порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу. Альохіній і Штейн загрожує до 10 діб арешту. Про це повідомляє Znak.

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За інформацією телеграм-каналу "112", вночі проти 24 серпня дівчат хотіли затримати співробітники поліції за участь у несанкціонованому мітингу (мовиться про акції на підтримку Навального). Але вони спробували втекти та збили одного з правоохоронців. Той зазнав травми ноги.

Наразі обидві перебувають у відділку поліції. Їх перевіряють на наявність алкоголю в крові.



Марія Альохіна та Люся Штейн / Колаж телеграм-каналу "112"

Зауважимо! Загалом на акціях на підтримку Навального в містах затримали понад 3,4 тисяч осіб, зокрема дружину опозиціонера Юлію та відомого блогера Іллю Варламова. Як проходили протести 23 січня – читайте за цим посиланням.