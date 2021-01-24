Акція за Навального в Москві: затримали учасницю Pussy Riot – жінка наїхала на поліцейського
У Москві затримали учасницю Pussy Riot Марію Альохіну та муніципальну депутатку Люсю Штейн. Молоді жінки брали участь у протестах на підтримку Навального 23 січня, і начебто під час затримання збили поліцейського.
Затримання учасниць Альохіної та Штейн: подробиці
Їх звинувачують за статтею про порушення встановленого порядку організації або проведення мітингу. Альохіній і Штейн загрожує до 10 діб арешту. Про це повідомляє Znak.
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За інформацією телеграм-каналу "112", вночі проти 24 серпня дівчат хотіли затримати співробітники поліції за участь у несанкціонованому мітингу (мовиться про акції на підтримку Навального). Але вони спробували втекти та збили одного з правоохоронців. Той зазнав травми ноги.
Наразі обидві перебувають у відділку поліції. Їх перевіряють на наявність алкоголю в крові.
Марія Альохіна та Люся Штейн / Колаж телеграм-каналу "112"
Що відомо про Pussy Riot?Це російський феміністський гурт. Дівчата виступають у кольорових балаклавах. Раніше вони неодноразово влаштовували несанкціоновані провокативні виступи у публічних місцях. Зокрема, після перформансу у Храмі Христа Спасителя в Москві 21 лютого 2012 року проти деяких учасниць колективу порушили кримінальну справу. І це викликало неабиякий розголос у суспільстві. У підсумку Альохіну та ще 2 учасниць засудили до ув'язнення на 2 роки колонії спільного режиму. Але згодом вона вийшла за амністією.
Також учасниці виступали на Красній Площі, на даху слідчого ізолятору, де перебували затримані на протестах щодо виборів до Держдуми. Ще одна серія виступів відбулася у локаціях, де, на думку учасниць гурту, було "скупчення багатих путіністів".
З останніх набула резонансу акція "Міліціонер вступає в гру". Її Pussy Riot провели на одному з матчів під час футбольного чемпіонату світу в Росії. Присвятили ініціативу політичним в'язням і незаконним арештам на антиурядових мітингах. Також вони вітали Путіна з днем народження прапорами ЛГБТ.
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