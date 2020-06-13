Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП с его участием. Пьяный актер 8 июня стал причиной аварии в центре Москвы, в которой погиб другой водитель Сергей Захаров.

Ефремов готов помогать семье погибшего

Ефремов подчеркнул, что готов помочь семье Захарова материально. Об этом актер сообщил в видеообращении, информирует 24 канал.

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Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут,

– сказал Ефремов.

Ефремов говорит, что не будет откупаться от правосудия

Виновник ДТП также отметил, что не намерен откупиться от наказания и использовать свои связи, чтобы смягчить приговор.

Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду,

– рассказал Ефремов.

Актер также отметил, что избежать ответственности за свой поступок невозможно, поскольку все видели, что случилось. "Это – не кино. Обратно не отмотаешь. Нету больше никакого Ефремова", – добавил актер.

Смотрите видеообращение Михаила Ефремова:

Что известно о ДТП с актером Ефремовым: