Я не понимаю, как дальше жить, – актер Ефремов попросил прощения за смертельное ДТП: видео
Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего в ДТП с его участием. Пьяный актер 8 июня стал причиной аварии в центре Москвы, в которой погиб другой водитель Сергей Захаров.
Ефремов готов помогать семье погибшего
Ефремов подчеркнул, что готов помочь семье Захарова материально. Об этом актер сообщил в видеообращении, информирует 24 канал.
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Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут,
– сказал Ефремов.
Ефремов говорит, что не будет откупаться от правосудия
Виновник ДТП также отметил, что не намерен откупиться от наказания и использовать свои связи, чтобы смягчить приговор.
Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду,
– рассказал Ефремов.
Актер также отметил, что избежать ответственности за свой поступок невозможно, поскольку все видели, что случилось. "Это – не кино. Обратно не отмотаешь. Нету больше никакого Ефремова", – добавил актер.
Смотрите видеообращение Михаила Ефремова:
Что известно о ДТП с актером Ефремовым:
- Михаил Ефремов за рулем авто устроил ДТП в центре Москвы 8 июня, за рулем был именно актер.
- Актер был в нетрезвом состоянии.
- В ДТП погиб 57-летний россиянин Сергей Захаров. Он был за рулем фургона, в который врезался Ефремов.
- Ефремова задержали, теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.
- Суд избрал актеру меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 9 августа.
- Свою вину актер полностью признал, заявив, что глубоко раскаивается.
- Впоследствии появились данные, что он был не только пьян, но и под наркотиками.