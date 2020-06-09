Таганский суд Москвы 9 июня избрал меру пресечения Михаилу Ефремову. Актер спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек.

Суд в Москве 9 июня рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения актеру, сообщает 24 канал.

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Михаила Ефремова отправили под домашний арест на два месяца – до 9 августа. Актеру также запретили пользоваться телефоном и интернетом.

Решение суда Ефремов в кепке с надписью Make Troubles Not War воспринял печальным вздохом. Ранее он заявил, что согласен на домашний арест.

Все это, конечно, ужасно,

– добавил артист.

Свою вину актер полностью признал, заявив, что глубоко раскаивается. А на вопрос журналистов о признании вины актер только кивал головой.

Ефремов кивал на вопрос о признании вины: смотрите видео

Позиции следствия, прокуратуры и защиты

Следствие заявило, что обстоятельства преступления дают основания для домашнего ареста на 2 месяца. Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Защита заверила, что Ефремов не собирается прятаться от следствия.

Он имеет государственные награды и несовершеннолетних детей – основания для домашнего ареста отсутствуют,

– заявил защитник.

Однако прокурор возразил, что находясь на свободе, актер может скрыться от следствия и давить на свидетелей.

Что говорит пострадавшая сторона

Жена погибшего водителя, заявила, что не пойдет на мировую с актером. По ее мнению, он должен сидеть в тюрьме.

Женщина также добавила, что сейчас с ней со стороны Ефремова никто не контактировал.

Что этому предшествовало

Ранее Михаила Ефремова доставили в суд.

Допросить актера 9 июня не удалось, пишет телеграм-канал Baza. Ефремов жаловался на плохое самочувствие, давление и боли в груди.

ДТП с участием Ефремова: коротко

Авария произошла поздно вечером 8 июня вблизи Смоленской площади в Москве.

вблизи Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, и столкнулся с фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова спасатели вырезали из авто спецоборудованием. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Утром 9 июня он умер.

спасатели вырезали из авто спецоборудованием. В тяжелом состоянии он был госпитализирован. Утром Ефремов в аварии не пострадал. На видео с места аварии видно, что он ведет себя неадекватно. Очевидцы утверждают, что он был пьян.

в аварии не пострадал. На видео с места аварии видно, что он ведет себя неадекватно. Очевидцы Медицинское обследование показало, что в крови Ефремова был алкоголь и следы наркотических веществ.

Актер признал себя виновным в аварии . После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой.

. После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой. Пока у Ефремова возникают большие проблемы с защитой . По информации российских СМИ, он уже обратился к более 50 адвокатам. Все отказываются его защищать.

. По информации российских СМИ, он уже обратился к более 50 адвокатам. Все отказываются его защищать. 9 июня Ефремова задержали в его доме и доставили в полицию.

Кто такой Михаил Ефремов?Известный российский актер и телеведущий. В фильмографии актера более сотни киноработ. Ефремов также известен как ведущий телевизионной программы "Жди меня". Больше об актере читайте по ссылке.

Авария с участием Михаила Ефремова: смотрите видео