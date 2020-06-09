Российский актер Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил аварию, в результате которой погиб 57-летний россиянин Сергей Захаров. 24 канал собрал информацию из биографии погибшего, о том, каким он был при жизни и чем занимался.

Кто такой Сергей Захаров

Он является уроженцем Рязани, а в Москве жил и работал водителем-курьером. В момент аварии он как раз доставлял товар, выполняя свою привычную работу, пишет телеграмм-канал "Mash".

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У него осталась жена, которая болше всего хочет справедливости для своего мужа в виде тюремного заключения для Михаила Ефремова. Также у погибшего остался сын Александр.



Сергей Захаров (третий справа) с родными / фото телеграмм канала "Маш"

Сам Сергей Захаров работал курьером в интернет-магазине "Деликатеска.ру" и именно доставлял морепродукты, когда в него влетело авто Ефремова.



Авто, в которое влетел Михаил Ефремов / фото телеграм-канал "Маш"

К слову, Сергей Захаров погиб не сразу. На первых видео с места аварии было заметно, как он, заблокированный в собственном автомобиле, еще двигался. Захаров истекал кровью, а спасателям нужно было время, чтобы деблокировать его.

Когда мужчину все же достали из автомобиля, его в крайне тяжелом состоянии увезли в больницу. Там он и умер около 5 утра 9 июня.



Сергей Захаров (слева) / фото телеграмм канала "Маш"

По данным "Комсомольской правды", Сергея Захарова могут похоронить одновременно с его тещей. Она умерла накануне гибели своего зятя.

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В то же время матери погибшего пока о трагедии не говорят. Она болеет, поэтому эта информация может крайне негативно сказаться на ее здоровье.



Сергей Захаров / фото "Комсомольской правды"

ДТП с участием Михаила Ефремова: коротко

Она случилась вечером 8 июня в центре Москвы. Актер Михаил Ефремов вылетел на встречную полосу и влетел в автомобиль, в котором ехал Сергей Захаров.

Пострадавший умер через несколько часов после аварии, а вот сам актер, как утверждают очевидцы аварии, был пьяным и вовсе не понимал, что происходит.

Михаил Ефремов на следующий день признал себя виновным в аварии. После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой.

Пока что у Ефремова возникают большие проблемы с защитой. По данным российских СМИ, он уже обратился к более 50 адвокатам, но все отказываются его защищать.

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