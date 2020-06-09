Російський актор Михайло Єфремов ввечері 8 червня влаштував аварію, внаслідок якої загинув 57-річний росіянин Сергій Захаров.24 канал зібрав інформацію з біографії загиблого, про те, яким він був за життя і чим займався.

Хто такий Сергій Захаров

Він є уродженцем Рязані, а в Москві жив і працював водієм-кур'єром. У момент аварії він саме доставляв товар, виконуючи свою звичну роботу, пише телеграм-канал "Mash".

Важливо Російський актор Єфремов влаштував п'яну ДТП у центрі Москви: відео 18+

У нього залишилася дружина, яка понад все хоче справедливості для свого чоловіка у вигляді тюремного ув'язнення для Михайла Єфремова. Також у загиблого залишився син Олександр.



Сергій Захаров (третій справа) з рідними / фото телеграм-каналу "Маш"

Сам Сергій Захаров працював кур'єром в інтернет-магазині "Деликатеска.ру" і саме доставляв морепродукти, коли у нього влетіло авто Єфремова.



Авто, в яке влетів Михайло Єфремов / фото телеграм-канал "Маш"

До слова, Сергій Захаров загинув не одразу. На перших відео з місця аварії було помітно, як він, заблокований у власному автомобілі, ще рухався. Захаров стікав кров'ю, а рятувальникам потрібен був час, щоб деблокувати його.

Коли чоловіка все ж дістали з автомобіля, його у вкрай важкому стані повезли в лікарню. Там він і помер близько 5 ранку 9 червня.



Сергій Захаров (зліва) / фото телеграм-каналу "Маш"

За даними "Комсомольської правди", Сергія Захарова можуть поховати одночасно з його тещею. Вона померла напередодні загибелі свого зятя.

До слова Що відомо про Михайла Єфремова: критика Путіна, алкоголізм і вже не перша ДТП

Водночас матері загиблого поки що про трагедію не кажуть. Вона хворіє, тож ця інформація може вкрай негативно позначитися на її здоров'ї.



Сергій Захаров / фото "Комсомольської правди"

ДТП за участі Михайла Єфремова: коротко

Вона трапилася ввечері 8 червня у центрі Москви. Актор Михайло Єфремов вилетів на зустрічну смугу і влетів в автомобіль, в якому їхав Сергій Захаров.

Потерпілий помер через кілька годин після аварії, а от сам актор, як стверджують очевидці аварії, був п'яним і зовсім не розумів, що відбувається.

Михайло Єфремов наступного дня визнав себе винним в аварії. Після розгляду справи судом йому може загрожувати до 12 років за ґратами.

Поки що у Єфремова виникають великі проблеми з захистом. За даними російських ЗМІ, він вже звернувся до понад 50 адвокатів, але всі відмовляються його захищати.

ДТП за участі Михайла Єфремова: дивіться відео