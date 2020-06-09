Михаила Ефремова, который повлек смертельное ДТП, задержала полиция. Актера вывели из подъезда его дома и увезли на допрос.

Михаила Ефремова 9 июня в его доме задержали правоохранители, сообщает Интерфакс.

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Ефремова вывели из подъезда его дома, посадили в автомобиль и повезли на допрос по делу о ДТП, в результате которого погиб человек,

– говорится в сообщении.

Сейчас дом, где живет актер, полиция окружила специальной лентой. По периметру дежурят полицейские, которые не пускают журналистов. У здания дежурили несколько десятков корреспондентов.

Ефремова повезли на допрос в полицию: смотрите видео

Актера доставили на допрос: смотрите видео

ДТП с участием Ефремова: основное

Авария случилась поздно вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве.

в районе Смоленской площади в Москве. Внедорожник Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

Jeep, за рулем которого был Михаил Ефремов, и столкнулся с фургоном. Водителя фургона Сергея Захарова спасатели вырезали из авто спецоборудованием.

спасатели вырезали из авто спецоборудованием. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. Утром 9 июня он умер .

. Ефремов в аварии не пострадал. На видео с места аварии заметно, что он ведет себя неадекватно. Очевидцы утверждают, что он был пьяным .

в аварии не пострадал. На видео с места аварии заметно, что он ведет себя неадекватно. Очевидцы . Актер признал себя виновным в аварии . После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой.

. После рассмотрения дела судом ему может грозить до 12 лет за решеткой. Пока что у Ефремова возникают большие проблемы с защитой. По информации российских СМИ, он уже обратился к более 50 адвокатов. Все отказываются его защищать.

Кто такой Михаил Ефремов?Известный российский актер и телеведущий. В фильмографии актера более сотни киноработ. Ефремов также известен как ведущий телевизионной программы "Жди меня". Больше об актере читайте по ссылке.