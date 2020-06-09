Михайла Єфремова, який спричинив смертельну ДТП у Москві, затримала поліція. Актора вивели з під'їзду його будинку та привезли на допит.

Єфремова 9 червня правоохоронці затримали у його будинку, повідомляє Інтерфакс.

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Його вивели з під'їзду його будинку, посадили в автомобіль і повезли на допит у справі про ДТП, у результаті якого загинула людина,

– йдеться у повідомленні.

Наразі будинок, де живе актор, поліція оточила спеціальною стрічкою. По периметру чергують поліцейські, які не пускають журналістів. Поблизу будівлі перебувають кілька десятків кореспондентів.

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Аварія трапилася пізно ввечері 8 червня у районі Смоленської площі в Москві.

Позашляховик Jeep, за кермом якого був Михайло Єфремов, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з фургоном.

Водія фургона Сергія Захарова рятувальники вирізали з авто спецобладнанням.

У важкому стані потерпілого доставили до лікарні. Вранці 9 червня він помер.

Єфремов в аварії не постраждав. На відео з місця аварії помітно, що він поводиться неадекватно.

Хто такий Михайло Єфремов? Відомий російський актор та телеведучий. У фільмографії актора понад сотня кіноробіт. Єфремов також відомий як ведучий телевізійної програми "Жди меня".